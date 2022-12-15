Sandy Hook小學槍擊案十週年紀念 議員促加強立法打擊槍械暴力

December 15, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

週三是康涅狄格州Sandy Hook小學校園槍擊案十週年紀念日，除了當地多間教堂舉辦悼念活動外，康涅狄格州兩名聯邦參議員也趁機催促國會加強立法，以打擊槍械暴力。

十年前在康涅狄格州Newtown市發生的Sandy Hook小學校園槍擊案，造成20名學生和6個大人死亡，案發的小學已經拆卸，改為在Newtown市興建另一間新的學校，同時也興建了一個永久紀念館，在一個月前對外開放。

這宗槍擊案的生還者繼續向當局施壓，防止類似悲劇再發生，而康涅狄格州兩名聯邦參議員，也趁著這天催促國會加強立法，以防止槍械暴力發生。

民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說：「法例上有許多工作要做，我們需要Ethan法例的安全儲存，好像康州所做的一樣，加強紅旗和緊急風險保護法令，更嚴格背景審查系統以便更有效執行，還有禁止攻擊性武器、高容量彈匣和禁制鬼槍，這些都是執法的工具。」

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