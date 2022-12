Sandy Hook小學槍擊案十週年紀念 議員促加強立法打擊槍械暴力

【KTSF 張麗月報導】

週三是康涅狄格州Sandy Hook小學校園槍擊案十週年紀念日,除了當地多間教堂舉辦悼念活動外,康涅狄格州兩名聯邦參議員也趁機催促國會加強立法,以打擊槍械暴力。

十年前在康涅狄格州Newtown市發生的Sandy Hook小學校園槍擊案,造成20名學生和6個大人死亡,案發的小學已經拆卸,改為在Newtown市興建另一間新的學校,同時也興建了一個永久紀念館,在一個月前對外開放。

這宗槍擊案的生還者繼續向當局施壓,防止類似悲劇再發生,而康涅狄格州兩名聯邦參議員,也趁著這天催促國會加強立法,以防止槍械暴力發生。

民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說:「法例上有許多工作要做,我們需要Ethan法例的安全儲存,好像康州所做的一樣,加強紅旗和緊急風險保護法令,更嚴格背景審查系統以便更有效執行,還有禁止攻擊性武器、高容量彈匣和禁制鬼槍,這些都是執法的工具。」

