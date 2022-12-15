舊金山亞裔長者公車上無故被踹 警方公佈案發畫面（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山兩週前，一名亞裔長者上公車時無故被踹，警方公佈案發畫面。

事發於12月3日星期六近中午時間，一輛MUNI公車停靠在Geary Blvd夾Laguna街站牌，畫面中看到身穿藍色外套的79歲婦人，上車後才剛刷完Clipper卡，卻遭一名下車的男子用力往腹部踹，事後還需要一旁的目擊者攙扶才能夠站起來。

據電視台KGO的報導，老婦人為印尼裔。

換個角度更清楚看到，身穿深紅色連帽衫的非洲裔男子，在公車停靠後從最後一排的座位走到公車中間的出口，將老婦人踢到後，直接從出口離開。

據警方透露，老婦人遭踹倒時頭部撞到地面，事後送醫確認無大礙。

警方預測涉案男子年約20至30多歲，身高約5尺11寸，頭髮顏色為黑色，臉上也有深色鬍子，最後身影身穿深紅色連帽衫及黑色褲子。

任何人有相關資訊可洽(415) 575-4444，與警方聯繫。

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