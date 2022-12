【KTSF】

最新州數據顯示,舊金山灣區本週持續有科技業裁員外,還有連鎖零售商Bed Bath & Beyond通報裁員。

總部位於Sunnyvale的激光雷達技術公司Quanergy上市不到一年,在週二申請破產保護,也向加州就業發展局通報將裁員72人,該公司的執行長也宣布將在月底卸任。

連鎖零售商Bed Bath & Beyond則計劃將在聖荷西店裁員36人。

據The Mercury News統計,自今年10月起,科技及生物科技公司在灣區已經通報將裁減至少8千人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。