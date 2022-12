【KTSF 朱慧琪報導】

密西西比州聖路易斯市週二凌晨兩名警員在行動中被報案人槍殺。

密西西比州的調查聲明指,案發在週三凌晨,兩名警員接報,到一間汽車旅館Motel 6處理案件,警員到場後,遭到一名女子槍擊,一名警員即場身亡,另一名警員送院後證實不治。

這名女子後來吞槍自殺,而這名女子就是報案人,警方仍然在調查這宗案件。

