【KTSF 張擎鳳報導】

一場龍捲風導致路易斯安那州的一對母子喪生,週三南方有三個州面臨龍捲風的威脅。

週二一場龍捲風登錄路易斯安那州Caddo教區,重創該處的Keithville社區,多處房屋被摧毀,搜救人員在一推房屋碎片中,先後找到一名8歲男童和他母親的屍首。

路易斯安那州Caddo教區縣警局長Steve Prator說:「我們可能有50名縣警、州警、消防員在該處工作,我們確實找到了一個小孩,離他家大約半英里,這真是個悲傷的情況

風暴預報中心說,路易斯安那州東部,包括新奧爾良、密西西比州南部和阿拉巴馬州西南部,有大約300萬人面臨4級風暴災難。

週三路易斯安那州Killona地區也受到龍捲風壞,有一人死亡。

