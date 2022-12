涉嫌襲擊普洛西丈夫的疑犯出庭 警員透露案發現場細節

【KTSF 歐志洲報導】

上個月在國會眾議長普洛西於舊金山的住家,涉嫌襲擊普洛西丈夫的男子週三出庭,警員在法庭上透露當時到場的細節。

週三的審前會議,沒有允許媒體進入攝影,在案發當天,抵達現場的一名警員在供詞中表示,一到普洛西在舊金山Pacific Heights的住家,按門鈴之後,看到涉案男子David DePape和82歲的Paul Pelosi在門道,兩人的手握著一支錘子的兩頭,警員要Depape放下五磅重的錘子,Depape在這個時候抓起錘子,然後向Paul Pelosi的頭打下。

檢方在法庭上播放警員在現場的錄音,錄音中可以聽到警員向被告Depape喊叫「Give me your hand!」,也就是「把手給我」的意思,之後聽到掙扎的聲音。

另外播放的另外一段錄音,是Depape在接受警方問話時承認他要將Paul Pelosi綁起來,直到普洛西回來為止。

還有Paul Pelosi打電話給911求助的錄音,錄音中被告Depape也向緊急電話接線員說他的名字,錄音中也聽到Depape要Paul掛電話,這段錄音也就在這裡結束。

檢方週三要法官裁定將由法庭審理案件。

地檢官公關主任Randy Quezada說:「今天的聽證是要法庭決定向被告提控哪些控罪,我們提出的控罪包括意圖謀殺,還有其他控罪,預計法官可以在週三決定,我們可以審訊,可以包括哪些控罪。」

法官後來裁定,地檢處有提供足夠的證據,對被告提出意圖謀殺的控罪,地檢處也對被告加控使用致命武器襲擊、虐老、住宅盜竊、非法囚禁和恐嚇政府官員,要是罪名成立,Depape將面對終身監禁。

