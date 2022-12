專家指今冬疫情如何演變 要留意目前中國疫情（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

去年冬天,正當人們以為新冠肺炎疫情趨緩,出現的Omicron病毒將疫情推向另一個高峰,今年冬天開始,疫情方面將會如何演變,專家表示,也要留意中國疫情的演變。

舊金山加大傳染病學專家陳子平透露,去年這個時候,UCSF有大約10個新冠肺炎住院病人,現在有35個,但是和今年初的150人相比,還是沒有那麼嚴重,其中的原因包括有越來越多人因為染病後有自然免疫,和從疫苗提高了社區民眾的群體免疫。

但是現在卻有更多的人因為流感和感染呼吸道合胞病毒RSV入院,至於今年冬天的疫情將有什麼樣的走勢,陳子平表示難以推斷,上次有主要的變種病毒出現,是當大國出現許多病例,例如印度的Delta和南非的Omicron,因此要注意中國目前的疫情。

陳子平說:「要是中國病例暴增,我們可能看到一個Omicron以外新的變種病毒,但是我們也見到美國這裡有許多人染病,希望的就是不會有許多人病重。」

針對目前有報告指出,要是感染新冠肺炎時有越多病毒潛入體內,有長期後遺症的機率就會比較大。

陳子平表示,這顯示接種疫苗和染病之後,求診治病的重要。

陳子平說:「要是接種了疫苗和加強劑,病毒進入體內和血液的可能性會減少,因此也會減少有長新冠的可能性,而即使你沒有接種疫苗,在染病後服用抗病毒藥Paxlovid,同樣會減少血液中的病毒量,同樣會減低長期病症的機率。」

除此之外,美國醫學期刊的一份研究顯示,沒有接種疫苗的人,比有接種疫苗的人,涉及有至少一人送院的嚴重車禍機率高出72%。

陳子平醫生也同意研究的發現,因為沒有接種疫苗的人,比較會在生活中冒險,報告認為,這些人比較有可能不理會基本的道路交通安全規則。

最後,在口罩問題上,陳子平表示,除了新冠病毒,還有流感、呼吸道合胞病毒RSV,和至少三種導致傷風的病毒,還有會引起鏈球菌性咽喉炎Strep throat的細菌,正在社區傳播中,所以戴口罩可以減低染病風險。

