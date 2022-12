波士頓中國留學生涉恐嚇及滋擾他人 被控跟蹤罪

【有線新聞】

美國聯邦調查局拘捕一名在波士頓的中國留學生,涉嫌恐嚇和滋擾一名來自內地的美國公民,被控一項跟蹤罪,遭恐嚇的事主曾張貼單張,聲援中國民主自由。

懷疑涉案的男子譯音姓吳,是波士頓伯克利音樂學院的中國留學生,被指恐嚇和滋擾一名來自內地的美國公民。周三遭聯邦調查局拘捕,被控一項跟蹤罪,最高刑罰可判監5年。獲釋後被監督3年,並罰款25萬美元。

控罪書指事件導火線,與這張聲援中國民主活動單張有關,貼於音樂學院一帶,寫上中國人想要自由、民主等。

25歲姓吳男子被指於10月中,發現同校來自內地的美國公民張貼並拍攝單張放上網後,便連日透過微信、電郵和Instagram恐嚇該同學,威脅斬掉對方的手,更聲稱通報中國公安,讓當局「問候」事主居在內地的家人。

被告亦四周打聽對方住處,又公開其電郵地址,希望對方被其他網民辱罵。

檢察官重申,言論自由是美國的憲法權利。司法部會不惜一切,捍衛言論自由和政治表達的權利,不會容忍任何人威脅和平表達意見的人。

