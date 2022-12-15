規定僱主為員工提供與疫情相關的有薪病假措施年底屆滿 員工要注意甚麼（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州州長紐森在2月簽署的一項法案，規定僱主為員工提供與新型肺炎相關的有薪病假措施，將於12月31號屆滿，打工仔將要注意什麼呢？

根據州法，加州超過26人以上的公司，在一般勞工法例規定，僱主每年要向員工提供最少三日有薪病假，今年還需要向員工提供不超過80小時與新型肺炎相關的額外有薪病假，而這項措施將會在今年年底12月31日屆滿。

根據舊金山（三藩市）紀事報報導，假設僱員或僱員的家人在這個月底確診而需要請病假，只要在法案屆滿前向僱主申報病假，這額外有薪病假就可以延伸至明年1月。

適用於這類有薪病假的情況包括：僱員自己感染新型肺炎；僱員需要照顧確診的家人；前往接揰疫苗或接種後感到不適；需要照顧接揰疫苗或接種後感到不適的家人；須照顧因檢疫隔離而無法上課的兒童。

而根據政府文件，家人的定義包括子女，父母，配偶，已註冊的同居伴侶，祖父母，孫兒女或兄弟姐妹。

這項額外有薪病假也適用於在家工作人士及兼職員工，但兼職員工的病假薪酬，就會根據兼職時數相應調整。

此外，南灣Santa Clara縣公佈，在縣內的新型肺炎疫苗接種中心，以及一些地區診所，週三起開始接受預約，為6個月至5歲大的兒童施打新型肺炎二價疫苗，詳情可以到網站Sccfreevax.org查詢。

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