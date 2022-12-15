舊金山市參議會進步派不再佔多數 市長望市參事能放下政治分歧（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）新一屆的市參議會，進步派的議席不再佔多數，市長布里德表示，過去遭到進步派攻擊，希望市參事能放下政治分歧，專注改善市內的治安及毒品問題，她亦希望Twitter會讓被裁的僱員復工。

布里德說：「我有個對外開放的政策，我往往都嘗試和市參事們合作，但不幸地這變得非常具挑戰，在過去他們與其反對我，也不跟我合作把舊金山變得更好。」

在過去的市參議會內，進步派及溫和派議席的比數分別是7比4，進步派有華頌善、陳詩敏、潘正義等人，而溫和派就有安世輝及梅義加等。

但新選出的殷嘉立和麥德誠都是溫和派，以致新一屆市參議會，溫和派將會以6比5佔多數，布里德表示，將會有助她施政。

布里德說：「市府現有更多關心舊金山的市參事，他們會專注在社區的需要上，而不是將政治放在舊金山前，這將會有助改善整個舊金山。」

她提到雖然市參議會中存有分歧，改善舊金山應該是首要任務，而不是互相爭拗。

在2023年，除了非常重要的露宿及房屋問題，她將會專注打擊市內的公開毒品交易，及將改善治安及增加警力放在第一位。

布里德說：「我們終於有一位想確切推動司法改革的地檢官，而她亦想確保罪犯犯案後會負上刑責。」

而對於馬斯克接管Twitter後大幅裁員，特別是被隨機辭退的清潔工人，她說這會影響到市內工資最低的一群人，不希望Twitter公司的轉變，繼續為舊金山帶來負面影響。

布里德說：「我希望Twitter會嘗試和我們合作，為被裁去的員工復職，在舊金山成為一個更好的商業夥伴。」

對於Twitter在舊金山的辦公室，已經幾週未有交租，布里德表示，該地方是私人物業，市府沒有權利干涉，又表示現時未察覺到有任何問題，將會確保Twitter繼續向市府繳交足夠的稅項。

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