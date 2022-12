舊金山市參議會進步派不再佔多數 市長望市參事能放下政治分歧（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)新一屆的市參議會,進步派的議席不再佔多數,市長布里德表示,過去遭到進步派攻擊,希望市參事能放下政治分歧,專注改善市內的治安及毒品問題,她亦希望Twitter會讓被裁的僱員復工。

布里德說:「我有個對外開放的政策,我往往都嘗試和市參事們合作,但不幸地這變得非常具挑戰,在過去他們與其反對我,也不跟我合作把舊金山變得更好。」

在過去的市參議會內,進步派及溫和派議席的比數分別是7比4,進步派有華頌善、陳詩敏、潘正義等人,而溫和派就有安世輝及梅義加等。

但新選出的殷嘉立和麥德誠都是溫和派,以致新一屆市參議會,溫和派將會以6比5佔多數,布里德表示,將會有助她施政。

布里德說:「市府現有更多關心舊金山的市參事,他們會專注在社區的需要上,而不是將政治放在舊金山前,這將會有助改善整個舊金山。」

她提到雖然市參議會中存有分歧,改善舊金山應該是首要任務,而不是互相爭拗。

在2023年,除了非常重要的露宿及房屋問題,她將會專注打擊市內的公開毒品交易,及將改善治安及增加警力放在第一位。

布里德說:「我們終於有一位想確切推動司法改革的地檢官,而她亦想確保罪犯犯案後會負上刑責。」

而對於馬斯克接管Twitter後大幅裁員,特別是被隨機辭退的清潔工人,她說這會影響到市內工資最低的一群人,不希望Twitter公司的轉變,繼續為舊金山帶來負面影響。

布里德說:「我希望Twitter會嘗試和我們合作,為被裁去的員工復職,在舊金山成為一個更好的商業夥伴。」

對於Twitter在舊金山的辦公室,已經幾週未有交租,布里德表示,該地方是私人物業,市府沒有權利干涉,又表示現時未察覺到有任何問題,將會確保Twitter繼續向市府繳交足夠的稅項。

