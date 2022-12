【KTSF 張擎鳳報導】

阿利桑那州鳳凰城郊區Amazon Flex倉庫的停車場發生槍戰,造成一人死亡,一人重傷。

早上9點半左右,警方接報趕到鳳凰城郊區Amazon Flex倉庫的停車場,該處發生槍擊事件。

槍手是一名男子,他向一名Amazon公司的合約工人開了多槍,隨後另外一名Amazon公司的合約工人開槍制止槍手,槍手中槍身亡。

身中多槍的合約工人被送去醫院,情況危殆。

Chandler市警佐Jason McClimans說:「正在調查中,我們不知道甚麼原因所致,目前探員正在調查案件動機。」

當局表示,槍手並不是Amazon公司的員工或合約工人。

