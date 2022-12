據報美國據將逾30間中國公司列貿易黑名單 包括晶片商長江存儲

【有線新聞】

據報美國計劃將內地最大記憶晶片商長江存儲等30多間中國公司,列入貿易黑名單,荷蘭晶片設備製造商ASML就質疑美國,要求荷蘭跟隨對華禁售晶片是否合理。

美國對華的晶片制裁可能進一步升級,繼10月推出一系列措施限制晶片出口之後。彭博報道,美國商務部最快本周將中國最大記憶晶片商長江存儲等30多間中國公司,列入貿易黑名單。名單上的公司除非獲得特別出口許可證,否則不可以從美國供應商購買零部件,令中國晶片商可能無法生產先進晶片。

華府早於10月初將長江存儲等數十間中國企業列入「未經核實清單」,企業有60天證明產品不會用於軍事用途,如果企業無法完成核查,就會被列入實體清單,期限已於本月5日屆滿。

中國國家主席習近平上月在G20峰會和美國總統拜登會面後,早前報道指,北京已開始配合美國的調查工作,但似乎仍未解決分歧。

西方陣營並不是一致認同對華的制裁,荷蘭晶片設備製造商ASML行政總裁接受外媒訪問時質疑,美國要求荷蘭跟隨對華禁售晶片是否合理,指在美國的壓力下,荷蘭政府自2019年以來已經限制ASML向中國出口旗下最先進的光刻機,但美國企業就可以受惠,出售相關替代技術。

