據報美國據將逾30間中國公司列貿易黑名單 包括晶片商長江存儲

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據報美國計劃將內地最大記憶晶片商長江存儲等30多間中國公司，列入貿易黑名單，荷蘭晶片設備製造商ASML就質疑美國，要求荷蘭跟隨對華禁售晶片是否合理。

美國對華的晶片制裁可能進一步升級，繼10月推出一系列措施限制晶片出口之後。彭博報道，美國商務部最快本周將中國最大記憶晶片商長江存儲等30多間中國公司，列入貿易黑名單。名單上的公司除非獲得特別出口許可證，否則不可以從美國供應商購買零部件，令中國晶片商可能無法生產先進晶片。

華府早於10月初將長江存儲等數十間中國企業列入「未經核實清單」，企業有60天證明產品不會用於軍事用途，如果企業無法完成核查，就會被列入實體清單，期限已於本月5日屆滿。

中國國家主席習近平上月在G20峰會和美國總統拜登會面後，早前報道指，北京已開始配合美國的調查工作，但似乎仍未解決分歧。

西方陣營並不是一致認同對華的制裁，荷蘭晶片設備製造商ASML行政總裁接受外媒訪問時質疑，美國要求荷蘭跟隨對華禁售晶片是否合理，指在美國的壓力下，荷蘭政府自2019年以來已經限制ASML向中國出口旗下最先進的光刻機，但美國企業就可以受惠，出售相關替代技術。

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