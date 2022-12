有國會議員提草案要全面禁止TikTok在美國營運

【KTSF 朱慧琪報導】

繼近日至少有七個州禁止在州政府的設施使用中國的抖音海外版TikTok,週二有聯邦參議員和兩位國會議員提出草案,要全面禁止TikTok在美國營運。

國會參議院共和黨人Marco Rubio,和兩名聯邦眾議員,包括威斯康辛州的共和黨人Mike Gallagher,和伊利諾伊州的民主黨人Raja Krishnamoorthi提出新法案,建議全面禁止TikTok在美國營運。

法案將禁止一些社交媒體與美國交易,這些社交媒體公司位於被視為外國對手的國家,或有實質性影響的國家,包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓等,原因是國會議員質疑TikTok不能保護美國用戶數據,免受中國政府可能獲取。

過去兩週,至少有七個州禁止在政府內部使用TikTok,及其他以中國與俄國為基地的社交平台,包括馬里蘭州、南卡羅萊納州、德州、南達科他和猶他州等,而印第安那州就提出兩項針對TikTok的法律訴訟,都是涉及國家安全與用戶數據安全。

TikTok目前尚未對立法草案作出回應。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。