美國11月通脹再放緩 分析指加息幅度或放慢至0.25厘

美國11月通脹進一步放緩,有分析認為,數據可能支持聯儲局在明年2月的議息會議上,將加息幅度放慢至四分一厘。

美國上月通脹的回落速度出乎市場預期地快,增加對聯儲局放慢加息的揣測。

有「聯儲局傳聲筒」之稱的華爾街日報記者撰文指,通脹放緩可能加劇聯儲局官員,對明年2月議息時是否應該再放慢加息步伐至四分一厘的討論,但如果發出進一步放緩,或者可能結束加息的信號,又會導致市場反彈,從而降低借貸成本,無助冷卻經濟活動和物價上漲。

而在通脹數據出爐後,美國總統拜登形容是好消息,重申在對抗通脹的道路上仍有很多工夫要做。

美國總統拜登說:「我的目標很簡單,在不妨礙經濟增長下令物價受控,紓緩通脹並讓勞工市場保持強韌,(總統先生,你認為物價何時回復正常?)我希望明年底前,能接近達成目標,但我不能預測情況。」

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃亦說,就算有跡象表明通脹放緩,聯儲局和全球其他央行要堅持繼續遏制通脹,直至通脹明顯處於下行軌道。

就在周二美國發布最新通脹數據前的一分鐘內,明年3月到期的10年期國債期貨成交量異常地急增,令債息大幅被推低,惹來當局洩露數據疑雲。但勞工統計局發言人回應指,未聽聞過數據提前洩露,白宮亦說不知情。

