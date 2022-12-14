美國11月通脹再放緩 分析指加息幅度或放慢至0.25厘

【有線財經】

美國11月通脹進一步放緩，有分析認為，數據可能支持聯儲局在明年2月的議息會議上，將加息幅度放慢至四分一厘。

美國上月通脹的回落速度出乎市場預期地快，增加對聯儲局放慢加息的揣測。

有「聯儲局傳聲筒」之稱的華爾街日報記者撰文指，通脹放緩可能加劇聯儲局官員，對明年2月議息時是否應該再放慢加息步伐至四分一厘的討論，但如果發出進一步放緩，或者可能結束加息的信號，又會導致市場反彈，從而降低借貸成本，無助冷卻經濟活動和物價上漲。

而在通脹數據出爐後，美國總統拜登形容是好消息，重申在對抗通脹的道路上仍有很多工夫要做。

美國總統拜登說：「我的目標很簡單，在不妨礙經濟增長下令物價受控，紓緩通脹並讓勞工市場保持強韌，（總統先生，你認為物價何時回復正常？）我希望明年底前，能接近達成目標，但我不能預測情況。」

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃亦說，就算有跡象表明通脹放緩，聯儲局和全球其他央行要堅持繼續遏制通脹，直至通脹明顯處於下行軌道。

就在周二美國發布最新通脹數據前的一分鐘內，明年3月到期的10年期國債期貨成交量異常地急增，令債息大幅被推低，惹來當局洩露數據疑雲。但勞工統計局發言人回應指，未聽聞過數據提前洩露，白宮亦說不知情。

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