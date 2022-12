美國中部受暴風雪和龍捲風吹襲 料千萬人受災

【KTSF 朱慧琪報導】

冬季風暴為美國中部帶來暴風雪和龍捲風威脅,預料有2,500萬戶人受影響,其中奧克拉荷馬州、德州受災最為嚴重,數十座房屋和企業受損,有多人受傷。

根據國家氣象局數據,一場暴風雨在週二清晨橫掃德州北部,並為該區帶來龍捲風、破壞性大風、冰雹和大雨,據報數十座房屋和企業受損,多人受傷。

有居民表示,他們居住了七年的家園遭到嚴重破壞,幸好一家人都平安。

居民說:「我剛剛聽到一陣大風吹過,然後下了一場非常大的雨,突然安靜了一分鐘後,大風將所有東西都刮起來,我只好抓住洗手間裡的欄杆,因為風將整個房子吹動,房子震動得很厲害。」

除了德州,奧克拉荷馬州也遭到龍捲風破壞,從德州到密西西比州,約有2,500萬人在週二受到惡劣天氣和停電的威脅,預計風暴也會橫過路易斯安那州、阿肯色州和密西西比州,可能會帶來山洪暴發和龍捲風。

