美國中部受暴風雪和龍捲風吹襲 料千萬人受災

December 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

冬季風暴為美國中部帶來暴風雪和龍捲風威脅，預料有2,500萬戶人受影響，其中奧克拉荷馬州、德州受災最為嚴重，數十座房屋和企業受損，有多人受傷。

根據國家氣象局數據，一場暴風雨在週二清晨橫掃德州北部，並為該區帶來龍捲風、破壞性大風、冰雹和大雨，據報數十座房屋和企業受損，多人受傷。

有居民表示，他們居住了七年的家園遭到嚴重破壞，幸好一家人都平安。

居民說：「我剛剛聽到一陣大風吹過，然後下了一場非常大的雨，突然安靜了一分鐘後，大風將所有東西都刮起來，我只好抓住洗手間裡的欄杆，因為風將整個房子吹動，房子震動得很厲害。」

除了德州，奧克拉荷馬州也遭到龍捲風破壞，從德州到密西西比州，約有2,500萬人在週二受到惡劣天氣和停電的威脅，預計風暴也會橫過路易斯安那州、阿肯色州和密西西比州，可能會帶來山洪暴發和龍捲風。

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