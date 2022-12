聖荷西兩車相撞 女司機身亡

【KTSF】

南灣聖荷西週二早上發生致命車禍,一名女子身亡。

週二早上約6點16分,兩架車在Pomona和Alma街交界附近相撞,其中一部車的女司機送院後傷重不治,另一部車的男司機留在現場配合調查,警方指,這是今年市內第61宗致命車禍。

