東灣Lawrence Livermore國家實驗室在核聚變研究取得重大突破（視頻）

聯邦能源部週二宣佈,位於東灣Livermore的Lawrence Livermore國家實驗室,在核聚變研究取得重大科學突破,首次在核聚變反應中,產生的能量多過投入的能量,向清潔能源發展邁出重要一步。

聯邦能源部長Jennifer Granholm說:「這是廿一世紀,最令人印象深刻的科學壯舉。」

過去六十年,全球的科學家都尋求方法,產生如同太陽和星星的能量,最終由灣區的科學家率先取得突破,聯邦能源部宣佈,位於東灣的Lawrence Livermore國家實驗室,上星期一在核聚變研究取得重大科學突破,首次在核聚變反應中產生的能量多過投入。

白宮科學顧問Arati Prabhakar說:「科學家將一組雷射射向燃料,核聚變反應所釋放的能量,多過雷射投入的能量,我覺得這是絕佳例子,顯示堅持可以達致的成果。」

當局表示,研究人員所用的雷射能量約2兆焦耳,產生約3兆焦耳的能量,有淨能量增值。

Granholm指,達到這個里程碑,可加強國家安全。

Granholm說:「首先它加強我們的國家安全,因為它打開了新領域,可維持安全可靠和有效的核威懾力,在不進行核試的年代。」

不單止可加強國家安全,她說,核聚變研究的突破,也可以為新清潔能源發展舖路。

Granholm說:「這個里程碑,讓我們向零碳排放邁進一大步,提供充沛的核聚變電力供應。」

這個核聚變技術使用氫燃料,不會由碳排放,也不會產生有長期效果的核輻射廢料。

支持發展核聚變電力的人士,希望有朝一日,可以供應無限的零碳排電力,取代石化燃料和其他傳統的能源。

國家核子安全管理局局長Jill Hruby說:「我們踏出了邁向清潔能源的第一步,將對世界帶來革命性的改變。」

