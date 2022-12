聖誕假期進入倒數 要寄賀卡或禮物給親友要趕快行動

【KTSF 林子皓報導】

聖誕假期進入倒數,要寄送賀卡或禮物給家人或朋友的話就得趕快,以下為您整理出郵局和各項快遞投寄服務的期限。

除了聖誕老公公能在最後一分鐘才送完禮物,凡人如你我,快遞有期限。

美國郵政USPS公共關係主任Kim Frum說:「你等越久才去寄信,你有的寄送選項就越少。」

關於聖誕節12月25號的快遞,郵局建議如果是本地包裹或賀卡類的一般郵件,期限是12月17號星期六,另外快遞類郵件則是12月19星期一。

Frum說:「每個人都希望拿到賀卡和禮物,所以耐心等待郵務員,還有你的快遞公司。」

Frum說,包括限時包裹,和如何寄送包裹到軍隊裡等等問題,郵局的Youtube頻道都有清楚的教學影片可供參考。

另外,切記別在要寄送的牛皮紙包裹外再綁上任何裝飾。

Frum說:「不要在棕色牛皮紙包裹外綁上任何緞帶和線材,因為這樣會增加東西捲入機器的風險。」

至於為了迎接假期季節,UPS運用線上和數位流程招聘十萬個季節性的職缺。

UPS中部分區總裁Darren Jones說:「這就是我們的超級盃,對此我們非常興奮。」

如果是使用UPS第二日送達空運服務,最後期限是12月21日星期三,至於隔日空運送達的最後投寄期限,則是12月22日星期四。

Jones說:「好消息是我們已有115年的經驗,所以我們對我們現在該怎麼做多知道一些。」

至於聯邦快遞Fedex的Saver快遞服務,12月20號星期二就是投寄期限,而同日送達服務的投寄期限則是12月23日星期五。

那怕期限各有不同,但這幾大主要快遞商一致的就是,時間越接近12月25日,各項寄送服務的價格就越貴。

