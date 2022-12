馬兆明最後一次出席市參議會會議 稱離任後會繼續服務社區（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市參議會週二舉行本年度最後一次會議,亦是第四區市參事馬兆明(Gordon Mar)任期內最後一次開會,馬兆明表示,雖然離任後的去向仍有未知之數,但就肯定會繼續服務社區。

代表日落區的市參事馬兆明在11月選舉中輸給對手殷嘉立,下月就會離任。

馬兆明週二參加最後一次的市參議會會議,當中的一個議題是他有份提出一項保障後備役軍人及國民警衛軍的法案,法案規定100名員工以上的公司,在員工請假服役時向他們支付工資的差價。

對於一名陸軍中士來說,如果他本來的日薪是240元,而服役的日薪是110元,他就會獲得130元的補貼,法案最終通過。

除此之外,馬兆明說在過去四年最引以為傲的,就是推出多項提升日落區治安的方案,及在整個舊金山推行社區巡邏。

他表示,為了提升日落區整體的生活質素,在教育及房屋方面亦付出不少。

馬兆明說:「我非常榮幸能夠代表一個有很多亞裔居住的地區,此外這裡還有很多家庭和老人家。」

卸任在即,馬兆明說在成為市參事前,已經有25年服務社區的經驗。

馬兆明說:「我在任內的工作,在我以前當義工時已經做了幾十年,我不肯定之後會擔任什麼職位,我還在考慮不同的機會。」

他又指,期待未來繼續服務社區的長者及弱勢人士。

馬兆明說:「我肯定會繼續為日落區和舊金山的市民繼續服務。」

對於日落區在多年來首次選出非華裔的市參事,馬兆明認為,有人代表亞裔社區是非常重要,但現在市參議會只剩下陳詩敏一位亞裔市參事,情況令人擔憂。

