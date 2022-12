FTX創辦人兼前行政總裁面臨多項控罪

【KTSF 張麗月報導】

被指控多年來涉嫌欺詐投資者的加密貨幣交易平台FTX的創辦人兼前任行政總裁Sam Bankman-Fried,週一在巴哈馬被捕之後,紐約證交所週二起訴他多項控罪。

加密貨幣交易平台FTX倒閉後,紐約南區的聯邦大陪審團對Fried提出起訴,而Fried週一在巴哈馬被捕。

聯邦當局說,他被指控詐騙投資者,他設計了一個方案,涉嫌欺詐FTX的顧客,方法就是挪用這些顧客的存款,然後將顧客的存款用來支付他的私人對沖基金公司Alameda Research的開支和債務,並且進行投資。

巴哈馬司法當局否決了Fried提出保釋外出的要求,有關將Fried引渡到美國受審的聆訊,訂在明年2月8日舉行。

Fried面對8項控罪包括串謀電匯欺詐顧客和貸款人、串謀洗黑錢、串謀從事證券欺詐、串謀欺騙美國政府,以及違反競選財務法等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。