FTX創辦人兼前行政總裁面臨多項控罪

December 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

被指控多年來涉嫌欺詐投資者的加密貨幣交易平台FTX的創辦人兼前任行政總裁Sam Bankman-Fried，週一在巴哈馬被捕之後，紐約證交所週二起訴他多項控罪。

加密貨幣交易平台FTX倒閉後，紐約南區的聯邦大陪審團對Fried提出起訴，而Fried週一在巴哈馬被捕。

聯邦當局說，他被指控詐騙投資者，他設計了一個方案，涉嫌欺詐FTX的顧客，方法就是挪用這些顧客的存款，然後將顧客的存款用來支付他的私人對沖基金公司Alameda Research的開支和債務，並且進行投資。

巴哈馬司法當局否決了Fried提出保釋外出的要求，有關將Fried引渡到美國受審的聆訊，訂在明年2月8日舉行。

Fried面對8項控罪包括串謀電匯欺詐顧客和貸款人、串謀洗黑錢、串謀從事證券欺詐、串謀欺騙美國政府，以及違反競選財務法等。

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