國家氣象局延長霜凍警告時間 據報南灣兩人疑凍死

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週三晚和週四晚天氣寒冷,國家氣象局延長霜凍警告的時間,涵蓋範圍也更廣,據報南灣有兩人懷疑凍死。

國家氣象局最新發出的霜凍警告,範圍包括幾乎整個灣區,最冷的地區是北灣Sonoma縣和Napa縣,週三晚和週四晚最低氣溫華氏20多度,低於冰點。

另外,內陸城市例如Concord和Livermore,最低氣溫30度左右。

南灣Morgan Hill和Gilroy也十分寒冷,晚間氣溫接近冰點,沿海地區包括舊金山(三藩市),最低氣溫30多度,霜凍警示現正生效,預測寒冷天氣會持續至下星期一,星期二才會稍為回暖,北灣以及南灣縣政府都開放禦寒中心。

The Mercury News的報導指出,聖荷西有兩個人,懷疑因為寒冷天氣而死亡,兩名事主在95112郵區被發現,這區包括聖荷西金融區。

Santa Clara縣法醫官基於私隱理由,拒絕透露有關死者更多的資料,包括在什麼地方發現,以及在什麼情況下死亡。

