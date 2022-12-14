國家氣象局延長霜凍警告時間 據報南灣兩人疑凍死

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週三晚和週四晚天氣寒冷，國家氣象局延長霜凍警告的時間，涵蓋範圍也更廣，據報南灣有兩人懷疑凍死。

國家氣象局最新發出的霜凍警告，範圍包括幾乎整個灣區，最冷的地區是北灣Sonoma縣和Napa縣，週三晚和週四晚最低氣溫華氏20多度，低於冰點。

另外，內陸城市例如Concord和Livermore，最低氣溫30度左右。

南灣Morgan Hill和Gilroy也十分寒冷，晚間氣溫接近冰點，沿海地區包括舊金山（三藩市），最低氣溫30多度，霜凍警示現正生效，預測寒冷天氣會持續至下星期一，星期二才會稍為回暖，北灣以及南灣縣政府都開放禦寒中心。

The Mercury News的報導指出，聖荷西有兩個人，懷疑因為寒冷天氣而死亡，兩名事主在95112郵區被發現，這區包括聖荷西金融區。

Santa Clara縣法醫官基於私隱理由，拒絕透露有關死者更多的資料，包括在什麼地方發現，以及在什麼情況下死亡。

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