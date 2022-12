聯儲局宣布再加息半厘 包維爾稱明年續加息

【KTSF 張麗月報導】

面對通脹持續高企,聯儲局週三決定再加息半厘,主席包維爾指出,明年還會繼續加息,務求將通脹降回2%。

聯儲局開完兩天議息會議之後,週三決定再加息半厘(0.5%),令到聯邦短期基金利率加到4.25厘至4.5厘,今次是今年內第七次加息,當中有四次是連續加息4分之3厘,令到今年的息口總共加了4.25厘。

主席包維爾在會後表示,通脹仍然遠高過2%的目標,10月和11月份的通脹數據顯示,按月的物價升幅有降低的跡象,但仍需要更多實質數據去證明通脹真的持續向下。

他又說,截至10月為止的過去一年,整體的個人消費開支PCE價格指數上升6%,這個核心PCE指數就上升5%,而11月份的消費物價指數CPI按年上升7.1%,當中的核心CPI指數就上升6%,因此面對通脹,雖然加息沒有這麽激進,但持續加息是適當做法。

包維爾說:「我們繼續顯著縮減資產負債表規模,今天的加息行動,令今年共加息4.25厘,我們繼續預期持續加息將會是適當,以便令貨幣政策的限制,足以令未來通脹回復到2%。」

包維爾也提到,樓市活動明顯減弱了,因為房貸利率升高,而利率上升和生產總值放緩,似乎影響到商業的固定投資,此外,勞動力繼續供不應求,失業率仍然處於近50年來低位,職位空缺仍然非常高,工人薪金也上漲。

包維爾指出,日後還需要繼續加息,消息公佈之後,華爾街股市隨即應聲走跌。

