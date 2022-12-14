聯儲局宣布再加息半厘 包維爾稱明年續加息

【KTSF 張麗月報導】

面對通脹持續高企，聯儲局週三決定再加息半厘，主席包維爾指出，明年還會繼續加息，務求將通脹降回2%。

聯儲局開完兩天議息會議之後，週三決定再加息半厘（0.5%），令到聯邦短期基金利率加到4.25厘至4.5厘，今次是今年內第七次加息，當中有四次是連續加息4分之3厘，令到今年的息口總共加了4.25厘。

主席包維爾在會後表示，通脹仍然遠高過2%的目標，10月和11月份的通脹數據顯示，按月的物價升幅有降低的跡象，但仍需要更多實質數據去證明通脹真的持續向下。

他又說，截至10月為止的過去一年，整體的個人消費開支PCE價格指數上升6%，這個核心PCE指數就上升5%，而11月份的消費物價指數CPI按年上升7.1%，當中的核心CPI指數就上升6%，因此面對通脹，雖然加息沒有這麽激進，但持續加息是適當做法。

包維爾說：「我們繼續顯著縮減資產負債表規模，今天的加息行動，令今年共加息4.25厘，我們繼續預期持續加息將會是適當，以便令貨幣政策的限制，足以令未來通脹回復到2%。」

包維爾也提到，樓市活動明顯減弱了，因為房貸利率升高，而利率上升和生產總值放緩，似乎影響到商業的固定投資，此外，勞動力繼續供不應求，失業率仍然處於近50年來低位，職位空缺仍然非常高，工人薪金也上漲。

包維爾指出，日後還需要繼續加息，消息公佈之後，華爾街股市隨即應聲走跌。

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