賴清德將參選民進黨主席 對他競逐2024總統大位有何意義（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德將參選民進黨主席，這對他競逐2024總統大位具有甚麼意義？這是否意味著民進黨的賴清德時代已經宣告來臨？

民進黨將於1月15日辦理黨主席補選，12至16日開放領表登記，在民進黨在九合一地方選舉後的低迷時刻，台灣副總統賴清德參選黨主席還沒正式登記，就似乎毫無懸念被視為下屆黨主席。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說：「賴清德副總統參選黨主席，應該不是一時的決定，這段時間他也與很多人交換意見，包括黨內、黨外、民間人士，同時間也跟黨內中壯派的各派系都談過，而且請益過大家的建議，才做出的決定，同時他也獲得跨派系的力挺。」

即將於明年1月15日選出的民進黨主席，最重要職責就是負責2024年總統與立委選舉的提名和競選操盤，賴清德這次參選黨主席，對於2024總統大位至關重要。

張正邦說：「民進黨要打贏2024，賴副總統必須要出來承擔這個責任，大家對民進黨的未來，還是有很深的期許和期待，所以希望有一個人能來承擔責任。」

就連卸任的桃園市長鄭文燦都公開宣示，民進黨2024就只有賴清德一位總統候選人，這是否意味著民進黨的賴清德時代宣告來臨？

北加州台灣論壇總召李漢文說：「我想應該是的，因為他獲得我們黨內一致的同意，提名他做民進黨黨主席，以及2024年代表民進黨出任總統候選人，來參加2024的總統大選，（所以現在等於都已經底定了？還沒參選黨主席，但是連總統候選人都底定了？）對，就是賴清德，就是只有賴清德。」

不過為什麼在九合一選後，賴清德被視為民進黨內新的共主？支持者認為，除了他在選舉期間勤跑基層助選，在形象方面也是關鍵．

李漢文說：「他並沒有甚麼所謂的論文門風波，第三個他也沒有任何金錢上的糾紛，第四點在所有政策上的推動，他都是非常積極的幫忙執政黨政府、黨團來推動政策。」

不過台灣總統蔡英文尚未卸任，民進黨內新的共主已經產生，這是否會導致小英跛腳呢？

張正邦說：「賴副總統還是非常尊敬小英總統，而且也公開的表示，他也會延續所謂的蔡英文路線，所以對此一事來講的話，應該不會造成太大的問題。」

這次的黨主席補選，海外黨員的部份也會收到郵寄選票參與投票。

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