賴清德將參選民進黨主席 對他競逐2024總統大位有何意義（視頻）

台灣副總統賴清德將參選民進黨主席,這對他競逐2024總統大位具有甚麼意義?這是否意味著民進黨的賴清德時代已經宣告來臨?

民進黨將於1月15日辦理黨主席補選,12至16日開放領表登記,在民進黨在九合一地方選舉後的低迷時刻,台灣副總統賴清德參選黨主席還沒正式登記,就似乎毫無懸念被視為下屆黨主席。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說:「賴清德副總統參選黨主席,應該不是一時的決定,這段時間他也與很多人交換意見,包括黨內、黨外、民間人士,同時間也跟黨內中壯派的各派系都談過,而且請益過大家的建議,才做出的決定,同時他也獲得跨派系的力挺。」

即將於明年1月15日選出的民進黨主席,最重要職責就是負責2024年總統與立委選舉的提名和競選操盤,賴清德這次參選黨主席,對於2024總統大位至關重要。

張正邦說:「民進黨要打贏2024,賴副總統必須要出來承擔這個責任,大家對民進黨的未來,還是有很深的期許和期待,所以希望有一個人能來承擔責任。」

就連卸任的桃園市長鄭文燦都公開宣示,民進黨2024就只有賴清德一位總統候選人,這是否意味著民進黨的賴清德時代宣告來臨?

北加州台灣論壇總召李漢文說:「我想應該是的,因為他獲得我們黨內一致的同意,提名他做民進黨黨主席,以及2024年代表民進黨出任總統候選人,來參加2024的總統大選,(所以現在等於都已經底定了?還沒參選黨主席,但是連總統候選人都底定了?)對,就是賴清德,就是只有賴清德。」

不過為什麼在九合一選後,賴清德被視為民進黨內新的共主?支持者認為,除了他在選舉期間勤跑基層助選,在形象方面也是關鍵.

李漢文說:「他並沒有甚麼所謂的論文門風波,第三個他也沒有任何金錢上的糾紛,第四點在所有政策上的推動,他都是非常積極的幫忙執政黨政府、黨團來推動政策。」

不過台灣總統蔡英文尚未卸任,民進黨內新的共主已經產生,這是否會導致小英跛腳呢?

張正邦說:「賴副總統還是非常尊敬小英總統,而且也公開的表示,他也會延續所謂的蔡英文路線,所以對此一事來講的話,應該不會造成太大的問題。」

這次的黨主席補選,海外黨員的部份也會收到郵寄選票參與投票。

