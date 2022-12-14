華裔李美恩成San Mateo市有史以來首位亞裔女市長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

經過一個星期的爭議，San Mateo終於產生了市長和第五席市議員，華裔李美恩（Amourence Lee）成為San Mateo市有史以來首位亞裔女性市長。

週一晚，San Mateo市議會開會前，場外聚集的民眾要求立刻選出李美恩擔任市長。

發會發起人Lauren Fitzgerald說：「San Mateo市長選舉過程非常簡單，幾乎是儀式性的，我們每年都這樣做，128年來都是如此，今年我們有兩名新的議員，決定打破這個先例，違背市政府人員、公眾和其他議員的建議。」

兩名新科市議員Rob Newsom和Lisa Diaz Nash，堅持要等到第五席市議員被任命後才能選出正副市長，儘管他們也表明會支持有經驗的李美恩擔任市長，不過週一晚的會議，李美恩拋出震撼彈。

李美恩說：「我被要求投給Cliff Robbins，以換取市長一職，我不知道也不願相信Robbins有參與這樣違法的事。」

Lisa Diaz Nash質疑李美恩的動機，並要她拿出證據，李美恩說，已經交由市府律師處理。

四名市議員最後三比一指派Richard Hedges為第五位市議員。

San Mateo今年首次採用分區選舉，結果出現支持開發及暫緩開發兩派，因此第五席市議員人選具有決定性的一票，攸關San Mateo市日後發展的走向，也是這次市長難產的幕後原因。

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