拜登簽署《尊重婚姻法案》 保障同性婚姻

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署支持同性婚姻普平權的歷史性《尊重婚姻法案》正式生效。

出席今次簽署儀式的賓客,包括上月發生槍擊案的科羅拉多州Club Q夜店的創辦人和兩名生還者。

拜登指出,必須停止類似的仇恨和暴力,也有需要挑戰在一些州份推出數以百計不合理的法例,專門針對跨性別兒童以及為這些兒童提供醫療服務的醫生,將這些醫生定性為罪犯等,因此必須保護和支持這些兒童,而這項《尊重婚姻法案》對每一個人都很重要。

拜登說:「今天是好日子,美國跨出重要一步走向平等,為了自由和公義,不僅為了部份人,而是為每一個人,走向成立一個國家,認同正派、尊嚴和愛,得到認受和保護。」

這項支持同性婚姻和異族婚姻的《尊重婚姻法案》,經過多個月來談判後,先後在國會參眾兩院表決通過,也得到兩黨的支持,可以說是里程碑,也反映了出社會態度上的大轉變。

這項《尊重婚姻法案》也保護異族通婚,就是要求所有州承認合法的婚姻,不論性別、種族或國籍。

聯邦最高法院在2015年裁定,同性婚姻合法化,但許多人擔心裁決好像1973年婦女墮胎權的裁決一樣會被推翻,因此今次同性婚姻透過國會立法程序來確認,對成千上萬同性伴侶來說無疑是鬆一口氣。

