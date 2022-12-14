拜登簽署《尊重婚姻法案》 保障同性婚姻

December 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署支持同性婚姻普平權的歷史性《尊重婚姻法案》正式生效。

出席今次簽署儀式的賓客，包括上月發生槍擊案的科羅拉多州Club Q夜店的創辦人和兩名生還者。

拜登指出，必須停止類似的仇恨和暴力，也有需要挑戰在一些州份推出數以百計不合理的法例，專門針對跨性別兒童以及為這些兒童提供醫療服務的醫生，將這些醫生定性為罪犯等，因此必須保護和支持這些兒童，而這項《尊重婚姻法案》對每一個人都很重要。

拜登說：「今天是好日子，美國跨出重要一步走向平等，為了自由和公義，不僅為了部份人，而是為每一個人，走向成立一個國家，認同正派、尊嚴和愛，得到認受和保護。」

這項支持同性婚姻和異族婚姻的《尊重婚姻法案》，經過多個月來談判後，先後在國會參眾兩院表決通過，也得到兩黨的支持，可以說是里程碑，也反映了出社會態度上的大轉變。

這項《尊重婚姻法案》也保護異族通婚，就是要求所有州承認合法的婚姻，不論性別、種族或國籍。

聯邦最高法院在2015年裁定，同性婚姻合法化，但許多人擔心裁決好像1973年婦女墮胎權的裁決一樣會被推翻，因此今次同性婚姻透過國會立法程序來確認，對成千上萬同性伴侶來說無疑是鬆一口氣。

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