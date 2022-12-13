受匯率影響 南灣僑教中心突然面臨無米之炊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

年底將至，許多遭到除籍的海外台灣僑民為了健保福利，都趕在12月底前回台灣復籍，以便立即恢復健保，不過當局現在又將期限延長至明年六月底，另外，受到匯率影響，位於南灣的僑教中心最近突然面臨無米之炊，這是怎麼回事？

位於Milpitas的南灣華僑文教中心，是隸屬於台灣僑委會的海外機構，靠著僑委會編列的預算運作。

南灣僑教中心主任莊雅淑說：「中華民國政府他所編列的預算，通常都是以台幣來計算，所以當初年初在編列預算的時候，剛好美金兌台幣的匯率是1:27，所以政府的機關就用這樣子的預算來編列。」

不過新台幣兌美元匯率，從今年年初的27元兌換一美元，一路飆升最高到10月下旬的32.3元。

儘管現在略為回落，但受到今年以來的匯差，再加上通貨膨脹雙重打擊，台灣僑委會的預算還沒到年底就已經用完。

莊雅淑說：「其實整個僑委會的預算，到11、12月幾乎都已經用完了，那我們現在各個僑教中心，大家也知道僑委會在海外有16個僑教中心來提供相關的服務，所以各個僑教中心，我們就能夠在有限的資源之內，盡量做到節流的做法。」

目前南灣僑教中心的做法，盡量節能減碳、省水省電，將營運成本降低到最小，以便度過難關，預計要撐到明年一月，也就是新年度的預算開始，才會有進帳。

不過儘管要節省渡過至少一個月，僑務服務還是不打折，莊雅淑提醒海外台灣僑民，疫情期間有關放寬健保的特別規定，原定今年年底到期，現在又延長至明年六月底。

莊雅淑說：「年底的機票跟行程的安排太趕了，很多僑胞也希望能夠相關的往後延，所以僑委會也特別再去跟健保署做協調，相關的權益回延到明年的六月底。」

台灣的健保是跟著戶籍走，超過兩年沒回台灣，戶籍會被遷出，連帶健保也會被退保。

原本當局規定，只要今年底前恢復戶籍及健保，立即就可以享有健保福利，今年年底之後，就必須住滿四個月才能使用健保，因此很多人都趕在年底要回台灣復籍。

現在政策再度放寬，只要在明年六月底之前回台灣恢復戶籍，並申請健保復保，便可以立即使用健保福利，不會受到住滿四個月才能使用的限制。

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