受匯率影響 南灣僑教中心突然面臨無米之炊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

年底將至,許多遭到除籍的海外台灣僑民為了健保福利,都趕在12月底前回台灣復籍,以便立即恢復健保,不過當局現在又將期限延長至明年六月底,另外,受到匯率影響,位於南灣的僑教中心最近突然面臨無米之炊,這是怎麼回事?

位於Milpitas的南灣華僑文教中心,是隸屬於台灣僑委會的海外機構,靠著僑委會編列的預算運作。

南灣僑教中心主任莊雅淑說:「中華民國政府他所編列的預算,通常都是以台幣來計算,所以當初年初在編列預算的時候,剛好美金兌台幣的匯率是1:27,所以政府的機關就用這樣子的預算來編列。」

不過新台幣兌美元匯率,從今年年初的27元兌換一美元,一路飆升最高到10月下旬的32.3元。

儘管現在略為回落,但受到今年以來的匯差,再加上通貨膨脹雙重打擊,台灣僑委會的預算還沒到年底就已經用完。

莊雅淑說:「其實整個僑委會的預算,到11、12月幾乎都已經用完了,那我們現在各個僑教中心,大家也知道僑委會在海外有16個僑教中心來提供相關的服務,所以各個僑教中心,我們就能夠在有限的資源之內,盡量做到節流的做法。」

目前南灣僑教中心的做法,盡量節能減碳、省水省電,將營運成本降低到最小,以便度過難關,預計要撐到明年一月,也就是新年度的預算開始,才會有進帳。

不過儘管要節省渡過至少一個月,僑務服務還是不打折,莊雅淑提醒海外台灣僑民,疫情期間有關放寬健保的特別規定,原定今年年底到期,現在又延長至明年六月底。

莊雅淑說:「年底的機票跟行程的安排太趕了,很多僑胞也希望能夠相關的往後延,所以僑委會也特別再去跟健保署做協調,相關的權益回延到明年的六月底。」

台灣的健保是跟著戶籍走,超過兩年沒回台灣,戶籍會被遷出,連帶健保也會被退保。

原本當局規定,只要今年底前恢復戶籍及健保,立即就可以享有健保福利,今年年底之後,就必須住滿四個月才能使用健保,因此很多人都趕在年底要回台灣復籍。

現在政策再度放寬,只要在明年六月底之前回台灣恢復戶籍,並申請健保復保,便可以立即使用健保福利,不會受到住滿四個月才能使用的限制。

