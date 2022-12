週末風暴為灣區帶來可觀雨量 本週迎來寒冷天氣

【KTSF 周正鈞報導】

上星期四至星期一早上的連續兩個風暴,為舊金山(三藩市)灣區帶來不少雨水,本週預計會迎來寒冷天氣。

根據舊金山紀事報報導,上星期至星期一中午為止,兩個連續風暴所帶來的平均雨量,舊金山市中心及奧克蘭(屋崙)市中心錄得雨量分別為1.35吋及1.72吋,南灣聖荷西機場錄得1吋,雨量較多地區如北灣Mount Tamalpais錄得約4吋雨量,南灣Santa Cruz山區更錄得近5吋半雨量。

北灣Sausalito 101號公路近Robin Williams隧道一段南行線,星期一早上就有山泥傾瀉報告,估計因連日大雨導致部份道路封閉。

而未來兩日,寒冷天氣預計會持續至星期三早上,舊金山最低氣溫接近華氏40度。

其他地區會較為寒冷,國家氣象局向內陸山谷地區發出霜凍警告,星期一晚起到星期二清晨,氣溫會跌至華氏25至32度,即冰點或以下。

