【KTSF】

北卡羅來納州Greensboro市一個住宅週一早上發生火警,導致3名5歲以下的兒童死亡。

當消防員到達時,失火的房屋已被大火吞沒,他們撲滅火焰後發現,屋內有3名不到5歲的孩子死亡。

受傷的母親被送醫治療,目前還有意識和警覺,當局仍在調查起火原因。

消防員聽說,這戶人家還有另外4名學齡兒童住在這裡,火警發生時剛巧不在家。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。