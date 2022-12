【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方正調查灣景區上週五發生的一宗兇殺案。

舊金山警方於上週五下午8時15分接報,Orsi Circle 100號路段發生命案,警員到場後發現屋內一名女人身中多刀,傷者送院後傷重死亡。

警方在現場拘補了一名涉案男人,他是28歲的舊金山居民Than Zin,現正拘留在舊金山縣監獄。

任何人有關這宗案件的資料,可以聯絡警方,電話是(415) 575-4444。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。