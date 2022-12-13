男子涉嫌在舊金山騎劫救護車和企圖撞向消防救護員被捕（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕一個男子，他涉嫌騎劫救護車，然後企圖撞向消防救護員。

案發在8月29日星期一清晨7時左右，警方接報一名身份不明的男子，騎劫舊金山消防局的一輛救護車。

兩名舊金山消防局的救護員告訴警員，當他們坐在救護車裡時，匪徒用一條木柱，砸碎了救護車的窗戶。

兩名救護員出於自保離開救護車後，匪徒進入救護車，把救護車開走並企圖撞倒救護員，匪徒隨後下車徒步離開現場，兩名救護員沒有受傷。

舊金山警方CSI鑑證人員分析現場證據，探員根據這些證據辨認出疑犯是33歲的Francisco Vargas-Osario。

12月8日上星期四，一名舊金山休班警員在7街和Minna街附近發現疑犯的蹤跡，通知警方調派該地區值班警員到現場逮捕疑犯。

舊金山地檢處對疑犯提出多項嚴重控罪，包括兩項企圖謀殺、兩項使用致命武器襲擊他人，還有劫車、破壞公物，以及偷竊車輛的罪名。

地檢處指出，如果所有罪名成立，最高刑罰是監禁15年至終身監禁。

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