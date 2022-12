男子涉嫌在舊金山騎劫救護車和企圖撞向消防救護員被捕（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一個男子,他涉嫌騎劫救護車,然後企圖撞向消防救護員。

案發在8月29日星期一清晨7時左右,警方接報一名身份不明的男子,騎劫舊金山消防局的一輛救護車。

兩名舊金山消防局的救護員告訴警員,當他們坐在救護車裡時,匪徒用一條木柱,砸碎了救護車的窗戶。

兩名救護員出於自保離開救護車後,匪徒進入救護車,把救護車開走並企圖撞倒救護員,匪徒隨後下車徒步離開現場,兩名救護員沒有受傷。

舊金山警方CSI鑑證人員分析現場證據,探員根據這些證據辨認出疑犯是33歲的Francisco Vargas-Osario。

12月8日上星期四,一名舊金山休班警員在7街和Minna街附近發現疑犯的蹤跡,通知警方調派該地區值班警員到現場逮捕疑犯。

舊金山地檢處對疑犯提出多項嚴重控罪,包括兩項企圖謀殺、兩項使用致命武器襲擊他人,還有劫車、破壞公物,以及偷竊車輛的罪名。

地檢處指出,如果所有罪名成立,最高刑罰是監禁15年至終身監禁。

