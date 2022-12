【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣議員李洲曉(Otto Lee)及Cindy Chavez週一公佈,與聖荷西達成歷史性的協議,將為聖荷西北區帶來上千個住宅單位。

位於聖荷西北區的Summary Hill開發案,計劃將為矽谷帶來上千個住宅單位及工作機會。

與聖荷西市府達成的協議,指開發案中所有的住宅,將符合聖荷西的REACH法例,是市府在2019年通過的永續發展項目,市府與縣府承諾將平衡開發及環境永續發展。

李洲曉說:「Santa Clara縣與聖荷西市合作,才可以確實面對社區所需的交通及住房需求,並避免長期以來看到昂貴的法律糾紛。」

市府與縣府的協議,也針對人口密度、區內停車、交通等議題做出規劃。

