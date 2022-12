San Leandro有6個可負擔房屋出售 供中等或低收入人士申請

【KTSF 傅景竑報導】

東灣San Leandro現正有6個可負擔房屋出售,開放抽籤購買,適合中等收入或低收入人士申請。

位於San Leandro市Manor大道887號的Maple Lane開發計劃,現正開放6個可負擔房屋,申請抽籤購買。

Maple Lane開發計劃將在2023年初全新落成,兩個兩睡房Townhouse鎮屋,面積約1600平方呎,適合兩個人到五個人居住,供地區收入中位數80%的人士申請抽籤,價格約275,000元。

四個四睡房Townhouse鎮屋,面積1700多平方呎,適合四個人到七個人居住,供地區收入中位數120%的人士申請抽籤,價格約575,000元。

申請者收入上限依Alameda縣地區收入中位數而定,以四人家庭為例,地區收入中位數80%的申請者,年總收入不得超過109,600元,地區收入中位數120%的申請者,四人家庭年總收入則不得超過171,350元。

有興趣申請的人士,可上網下載申請表格填寫,並以郵寄或電郵繳交,截至時間是明年1月6日下午5點,當局將審核申請人資料。

符合資格的人士將納入抽籤名單,詳情可瀏覽:https://www.myhomegateway.org/sanleandro-maplebmr.html

