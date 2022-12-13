San Leandro有6個可負擔房屋出售 供中等或低收入人士申請

【KTSF 傅景竑報導】

東灣San Leandro現正有6個可負擔房屋出售，開放抽籤購買，適合中等收入或低收入人士申請。

位於San Leandro市Manor大道887號的Maple Lane開發計劃，現正開放6個可負擔房屋，申請抽籤購買。

Maple Lane開發計劃將在2023年初全新落成，兩個兩睡房Townhouse鎮屋，面積約1600平方呎，適合兩個人到五個人居住，供地區收入中位數80%的人士申請抽籤，價格約275,000元。

四個四睡房Townhouse鎮屋，面積1700多平方呎，適合四個人到七個人居住，供地區收入中位數120%的人士申請抽籤，價格約575,000元。

申請者收入上限依Alameda縣地區收入中位數而定，以四人家庭為例，地區收入中位數80%的申請者，年總收入不得超過109,600元，地區收入中位數120%的申請者，四人家庭年總收入則不得超過171,350元。

有興趣申請的人士，可上網下載申請表格填寫，並以郵寄或電郵繳交，截至時間是明年1月6日下午5點，當局將審核申請人資料。

符合資格的人士將納入抽籤名單，詳情可瀏覽：https://www.myhomegateway.org/sanleandro-maplebmr.html

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