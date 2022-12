聖荷西候任市長談上任後施政 稱注意到市議會亞裔代表性不足（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西候任市長馬漢(Matt Mahan)剛剛過去的週末,在聖荷西舉行一場與華裔社區的對話,談到他上任後要推動的政策,他也注意到亞裔在市議會代表性不足的問題。

馬漢在上週六在滂沱大雨中,來到向上華語文學習中心,與華文媒體和社區人士對話。

年僅40歲的馬漢,2020年初首次擔任聖荷西市第十區市議員,今年11月大選又以51.2%得票當選聖荷西市長,擊敗在當地經營多年的市議員Cindy Chavez。

馬漢說,這次選舉,沒有得到任何重量級人物的背書,靠的是超過350場小型的選民見面會,因此他當選後持續走訪社區,就聖荷西市的未來與市民對話。

馬漢說:「我必須說華裔社區和台裔社區,在聖荷西及灣區已成為這些對話愈來愈成長和重要的部份,所以我要讓大家知道,我的關鍵優先之一就是親近大眾,要讓大家都能聽取尖銳的問題,並分享我的想法,我相信社區的參與,以及政府必須被人民問責,所有的人民。」

聖荷西市是全美第十大城市,也是加州第三大城市,其中亞裔人口佔了約38%,但聖荷西市議會卻完全沒有亞裔市議員,候任市長承諾會致力於反映聖荷西的多元人口。

馬漢說:「我做市長會提拔來自多元背景、合資格的候選人,我也要看到市議會反映本市的多元,我也要我的員工反映本市的多元。」

對於反仇亞問題,他說身為市長他能做的,就是讓大家重視有關問題,並且與社區站在一起,他也支持執法部門加強檢控仇恨犯罪。

馬漢說:「重要的是我們表明會充份起訴這些罪行,表明我們社會不容排他。」

來自商界的馬漢,是公民科技平台Brigade Media的共同創辦人,他說當前聖荷西市面臨很多挑戰,包括住房、無家可歸和基礎設施等,儘管經費開支愈來愈高,問題卻愈來愈糟,他認為問題出在方向錯了。

馬漢說:「你必須專注,你不能兼顧一切,近年來我看到地方政府,試圖解決所有問題,把所有事都列為優先要務,結果就沒有一項是優先的。」

他以華裔社區最關注的公共安全為例,他上任後優先要做的就是招聘更多警員。

馬漢說:「很多人不知道聖荷西警力多麼不足,當很多城市都在談削減警方預算,我們卻有著相反的問題,我們每萬居民只有11名警員,而多數大城市卻有20-40名警員,是我們的兩到四倍,這也是為什麼報案反應時間緩慢,追蹤調查的時間較少,以及較少時間用在社區警力及預防,我承諾在我提的第一個預算,會將增加聘僱警員列為優先。」

他又提到,飆車與汽車街頭雜耍,還有汽車爆竊等問題,主張增加預算購買自動車牌讀取器,安裝在罪案多發以及商業區路口,但又強調會規範數據的使用,以符合民眾隱私的保障。

至於無家可歸問題,馬漢表示,市府已經投入數以十億計的預算,但街頭的無家可歸者人數繼續在成長,他批評當前的政策有問題。

馬漢說:「我們的主要策略就是興建全新的公寓,每戶斥資近百萬元以住人,這不成比例,又太慢、太貴,對於勞動者不公平。」

他主張效法紐約、芝加哥及波士頓等城市,在寒冷的冬季期間,興建基本所需的收容所。

馬漢說:「我們可以用預製模塊單位,給他們一個門有鎖的小房間,我認為房間要有隱私和尊嚴,但我們需要花費較少來做,每戶十萬元或以下,而非每戶一百萬,我們需要大舉擴展,不是只在聖荷西全市,而是整個縣都有。」

另外,面對矽谷近期的裁員潮,以及對經濟前景的擔憂,即將在明年1月中就職的馬漢,將如何為聖荷西市做好準備?

馬漢表示,儘管聖荷西市位於矽谷地區,但許多高科技公司都不在市內,稅收不如矽谷其他城市,例如Cupertino或Mountain View等,所以他主張要成為對商業友善的城市,以吸引更多商業落戶和就業機會。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。