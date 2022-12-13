聖荷西候任市長談上任後施政 稱注意到市議會亞裔代表性不足（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西候任市長馬漢（Matt Mahan）剛剛過去的週末，在聖荷西舉行一場與華裔社區的對話，談到他上任後要推動的政策，他也注意到亞裔在市議會代表性不足的問題。

馬漢在上週六在滂沱大雨中，來到向上華語文學習中心，與華文媒體和社區人士對話。

年僅40歲的馬漢，2020年初首次擔任聖荷西市第十區市議員，今年11月大選又以51.2%得票當選聖荷西市長，擊敗在當地經營多年的市議員Cindy Chavez。

馬漢說，這次選舉，沒有得到任何重量級人物的背書，靠的是超過350場小型的選民見面會，因此他當選後持續走訪社區，就聖荷西市的未來與市民對話。

馬漢說：「我必須說華裔社區和台裔社區，在聖荷西及灣區已成為這些對話愈來愈成長和重要的部份，所以我要讓大家知道，我的關鍵優先之一就是親近大眾，要讓大家都能聽取尖銳的問題，並分享我的想法，我相信社區的參與，以及政府必須被人民問責，所有的人民。」

聖荷西市是全美第十大城市，也是加州第三大城市，其中亞裔人口佔了約38%，但聖荷西市議會卻完全沒有亞裔市議員，候任市長承諾會致力於反映聖荷西的多元人口。

馬漢說：「我做市長會提拔來自多元背景、合資格的候選人，我也要看到市議會反映本市的多元，我也要我的員工反映本市的多元。」

對於反仇亞問題，他說身為市長他能做的，就是讓大家重視有關問題，並且與社區站在一起，他也支持執法部門加強檢控仇恨犯罪。

馬漢說：「重要的是我們表明會充份起訴這些罪行，表明我們社會不容排他。」

來自商界的馬漢，是公民科技平台Brigade Media的共同創辦人，他說當前聖荷西市面臨很多挑戰，包括住房、無家可歸和基礎設施等，儘管經費開支愈來愈高，問題卻愈來愈糟，他認為問題出在方向錯了。

馬漢說：「你必須專注，你不能兼顧一切，近年來我看到地方政府，試圖解決所有問題，把所有事都列為優先要務，結果就沒有一項是優先的。」

他以華裔社區最關注的公共安全為例，他上任後優先要做的就是招聘更多警員。

馬漢說：「很多人不知道聖荷西警力多麼不足，當很多城市都在談削減警方預算，我們卻有著相反的問題，我們每萬居民只有11名警員，而多數大城市卻有20-40名警員，是我們的兩到四倍，這也是為什麼報案反應時間緩慢，追蹤調查的時間較少，以及較少時間用在社區警力及預防，我承諾在我提的第一個預算，會將增加聘僱警員列為優先。」

他又提到，飆車與汽車街頭雜耍，還有汽車爆竊等問題，主張增加預算購買自動車牌讀取器，安裝在罪案多發以及商業區路口，但又強調會規範數據的使用，以符合民眾隱私的保障。

至於無家可歸問題，馬漢表示，市府已經投入數以十億計的預算，但街頭的無家可歸者人數繼續在成長，他批評當前的政策有問題。

馬漢說：「我們的主要策略就是興建全新的公寓，每戶斥資近百萬元以住人，這不成比例，又太慢、太貴，對於勞動者不公平。」

他主張效法紐約、芝加哥及波士頓等城市，在寒冷的冬季期間，興建基本所需的收容所。

馬漢說：「我們可以用預製模塊單位，給他們一個門有鎖的小房間，我認為房間要有隱私和尊嚴，但我們需要花費較少來做，每戶十萬元或以下，而非每戶一百萬，我們需要大舉擴展，不是只在聖荷西全市，而是整個縣都有。」

另外，面對矽谷近期的裁員潮，以及對經濟前景的擔憂，即將在明年1月中就職的馬漢，將如何為聖荷西市做好準備？

馬漢表示，儘管聖荷西市位於矽谷地區，但許多高科技公司都不在市內，稅收不如矽谷其他城市，例如Cupertino或Mountain View等，所以他主張要成為對商業友善的城市，以吸引更多商業落戶和就業機會。」

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