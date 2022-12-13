奧克蘭上週末發生兩宗兇案 其中一名死者未成年（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

東灣奧克蘭（屋崙）上週末發生的兩宗兇殺案，其中一名死者為未成年，奧克蘭警方在週一召開記者會說明。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「今天很不幸的，我們需要出面向各位報告一個悲慘的週末，其中有一宗未成年的兇殺案。」

Armstrong表示，兩宗兇殺案都發生在上週末，警方也還在調查。

今年奧克蘭第114宗兇殺案發生在12月9日星期五午夜前，警方接報抵達68大道2800號路段，認定該地點疑似為槍擊案發現場，並開始採集證物。

15分鐘後，警方又獲報到Avenal大道 6700號路段，抵達現場時發現兩名男性奧克蘭居民，身上帶有槍傷，認定兩宗案件有關連。

其中一名傷者因傷勢危急被送醫，另一名傷者是未成年人士，在現場傷重不治。

傷者與死者的身份暫不公佈，但警方透露，死者是奧克蘭聯合學區的學生。

今年奧克蘭第115宗兇殺案發生在週日清晨5點左右，警方獲報到東16街5800號路段，發現一名有槍傷的人士沒有反應，在現場急救後還是傷重不治，死者身份也暫不公開。

Armstrong說：「這兩宗兇殺案都包含在今年的115宗兇殺案內，這比去年同期的130宗兇殺案下降12%。」

奧克蘭在上週也發生31宗搶劫及6宗劫車事件，但局長表示，搶劫案與去年同期相比已下降3%，奧克蘭警方也在今年沒收1350枝違法槍械。

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