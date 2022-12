奧克蘭上週末發生兩宗兇案 其中一名死者未成年（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

東灣奧克蘭(屋崙)上週末發生的兩宗兇殺案,其中一名死者為未成年,奧克蘭警方在週一召開記者會說明。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「今天很不幸的,我們需要出面向各位報告一個悲慘的週末,其中有一宗未成年的兇殺案。」

Armstrong表示,兩宗兇殺案都發生在上週末,警方也還在調查。

今年奧克蘭第114宗兇殺案發生在12月9日星期五午夜前,警方接報抵達68大道2800號路段,認定該地點疑似為槍擊案發現場,並開始採集證物。

15分鐘後,警方又獲報到Avenal大道 6700號路段,抵達現場時發現兩名男性奧克蘭居民,身上帶有槍傷,認定兩宗案件有關連。

其中一名傷者因傷勢危急被送醫,另一名傷者是未成年人士,在現場傷重不治。

傷者與死者的身份暫不公佈,但警方透露,死者是奧克蘭聯合學區的學生。

今年奧克蘭第115宗兇殺案發生在週日清晨5點左右,警方獲報到東16街5800號路段,發現一名有槍傷的人士沒有反應,在現場急救後還是傷重不治,死者身份也暫不公開。

Armstrong說:「這兩宗兇殺案都包含在今年的115宗兇殺案內,這比去年同期的130宗兇殺案下降12%。」

奧克蘭在上週也發生31宗搶劫及6宗劫車事件,但局長表示,搶劫案與去年同期相比已下降3%,奧克蘭警方也在今年沒收1350枝違法槍械。

