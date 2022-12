【有線新聞】

新西蘭放寬移民政策,將醫護列入「直通居留綠色清單」,可直接獲得居留權。

護士、專科醫生及助產士原本需在當地工作兩年才可申請居留權,新措施下可直接獲批居留權,將周四正式生效,亦適用已在境內的申請者。

當局亦進一步擴大綠色清單,明年3月起涵蓋中小學老師、電訊技術員、排水渠工人、天秤操作員等10類人士,工作兩年就能申請定居。總理阿德恩表示,期望提高新西蘭吸引力,解決勞動力短缺。

