港府要求Google置頂正確國歌被拒 李家超稱屬大是大非道德問題

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香港特區政府早前要求搜尋平台Google將正確國歌置頂但被拒，行政長官李家超形容這是大是大非、關乎道德的問題，負責任的機構都必須處理，至於提請人大釋法有何進展，李家超說法庭正處理黎智英案，不適宜評論。

在Google用英文搜尋國歌頭三位結果都並非《義勇軍進行曲》，保安局早前要求Google將正確國歌置頂，Google 回覆說做不到，特首李家超說會再交涉。

李家超說：「我們知道完全技術上做到，因為付款賣廣告都可以令搜尋次序有所改動，國歌一件如此莊重的事，無論任何國家的國歌都代表了除了其法律地位有法律管制外，也代表了該國家和民族的尊嚴和感情，這是大是大非的事情，也是道德問題，我相信任何一個負責任機構必須要認真處理。」

他說Google有方法移除違法的內容例如兒童色情刊物，又引述歐洲法院裁決Google必須移除含有不正確個人資料的搜尋結果。

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