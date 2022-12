港府要求Google置頂正確國歌被拒 李家超稱屬大是大非道德問題

【有線新聞】

香港特區政府早前要求搜尋平台Google將正確國歌置頂但被拒,行政長官李家超形容這是大是大非、關乎道德的問題,負責任的機構都必須處理,至於提請人大釋法有何進展,李家超說法庭正處理黎智英案,不適宜評論。

在Google用英文搜尋國歌頭三位結果都並非《義勇軍進行曲》,保安局早前要求Google將正確國歌置頂,Google 回覆說做不到,特首李家超說會再交涉。

李家超說:「我們知道完全技術上做到,因為付款賣廣告都可以令搜尋次序有所改動,國歌一件如此莊重的事,無論任何國家的國歌都代表了除了其法律地位有法律管制外,也代表了該國家和民族的尊嚴和感情,這是大是大非的事情,也是道德問題,我相信任何一個負責任機構必須要認真處理。」

他說Google有方法移除違法的內容例如兒童色情刊物,又引述歐洲法院裁決Google必須移除含有不正確個人資料的搜尋結果。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。