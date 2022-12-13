灣區天氣持續寒冷 東灣內陸及南灣發霜凍警告

【KTSF 黃恩光報導】

週末的風雨過後，冷空氣沉澱，灣區週二晚和週三早晨非常寒冷，國家氣象局對北灣、東灣內陸以及南灣地區分別發出霜凍警告和預警。

氣象局表示，週二晚到週三早上，北灣Santa Rosa和Napa地區氣溫下降到華氏28至30度，低於冰點，當地開放禦寒中心。

另外，南灣聖荷西、東灣內陸城市，例如Concord和Livermore，氣溫介乎冰點左右，也是十分寒冷，霜凍警告和預警現正生效。

而舊金山（三藩市）、東灣奧克蘭（屋崙）最低氣溫30多度。

週末的風暴帶來可觀的降雨量，對Sierra山區的滑雪場來說，是早到的聖誕禮物，不少滑雪場在48小時內增加了超過兩呎的降雪，一些地方的降雪更達到5呎。

有居住在當地多年的居民表示，這麼大的風雪，通常是2、3月份才會出現。

加州水資源局的資料顯示，截至週二為止，Sierra山區大部分地區的降雪量是同期的兩倍有多，當地冬季的積雪，是供應加州飲用水重要的來源，氣象局預測現在到週末，天氣晴朗不會下雨。

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