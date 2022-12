灣區天氣持續寒冷 東灣內陸及南灣發霜凍警告

【KTSF 黃恩光報導】

週末的風雨過後,冷空氣沉澱,灣區週二晚和週三早晨非常寒冷,國家氣象局對北灣、東灣內陸以及南灣地區分別發出霜凍警告和預警。

氣象局表示,週二晚到週三早上,北灣Santa Rosa和Napa地區氣溫下降到華氏28至30度,低於冰點,當地開放禦寒中心。

另外,南灣聖荷西、東灣內陸城市,例如Concord和Livermore,氣溫介乎冰點左右,也是十分寒冷,霜凍警告和預警現正生效。

而舊金山(三藩市)、東灣奧克蘭(屋崙)最低氣溫30多度。

週末的風暴帶來可觀的降雨量,對Sierra山區的滑雪場來說,是早到的聖誕禮物,不少滑雪場在48小時內增加了超過兩呎的降雪,一些地方的降雪更達到5呎。

有居住在當地多年的居民表示,這麼大的風雪,通常是2、3月份才會出現。

加州水資源局的資料顯示,截至週二為止,Sierra山區大部分地區的降雪量是同期的兩倍有多,當地冬季的積雪,是供應加州飲用水重要的來源,氣象局預測現在到週末,天氣晴朗不會下雨。

