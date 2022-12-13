FTX交易平台創辦人Sam Bankman Fried於巴哈馬被捕

December 13, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(New York Times / YouTube)

【KTSF 林子皓報導】

造成近期加密貨幣大海嘯的FTX交易平台，其創辦人Sam Bankman Fried週一於巴哈馬遭到逮捕。

巴哈馬政府是應紐約南區檢察官的要求拘捕Sam Bankman-Fried，以引渡他來美國接受。

FTX破產案的調查，有關的調查從上個月開始，Sam Bankman-Fried在寓所被捕，週二在巴哈馬出庭。

他所創辦的FTX是全球最大的加密貨幣加密平台，最近因為無法應付投資者突然撤出資金，而與關係密切的貨幣交易公司Alameda申請破產保護。

FTX與Alameda公司之間的財政關係，是引起投資者撤資的主要原因，隨後被揭發財政系統非常混亂，巨額資金去向不明。

根據CNBC報導，如果美國聯邦政府提出電匯欺詐，或銀行欺詐等相關控罪一旦罪名成立，SBF最重可能會面臨終身監禁。

在最近這一波加密貨幣危機中，加密貨幣今年已經跌了超過六成，而Sam Bankman-Fried的身家也從200多億，跌到銀行存款只有10萬美元，他在上週五表示會向美國國會作證。

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