奧克蘭市府建議引入安全工作區保護員工 反對者憂無家者更易被檢控（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府提出一項法案,在街上劃分安全工作區,禁止外人進入區域,騷擾正在工作的市府員工,市府週一召開特別會議審議這項法案,有市民擔心法案,令無家可歸者更容易被檢控。

這項法案容許市府的工人在清理露宿者營地、在工地或其他公眾地方工作時,用粉筆、噴漆、圍欄等劃起安全工作區,禁止其他人進入,若工人感到受威脅可以報警,對方如果拒絕警方要求離開區域,可能會被拘捕及以輕罪起訴。

在週一的會議當中,有大批市民表示反對法案,認為法案是剝削無家可歸者的權益,將無家可歸者當成罪犯,特別是在工人清理營地時,若露宿者只是想進入特定範圍取回自己的家當,他們不應該因此而被拘捕。

反對的市民說,這項法案不但是不人道,奧克蘭警方亦沒有足夠資源應付罪案。

市府工務局表示,法案是為保障員工的安全而提出,已經向奧克蘭警方徵詢法案的初稿,確保不會違反任何人的人權。

奧克蘭工務局局長(Harold Duffey)表示:「法案是針對有工人回來跟市府說,在這些地區感到不安全,法案是為了確保我們的工人,每天都能完成大量的維修和工作。」

市議會討論後,認為在保障工人安全的同時,亦確保無家可歸者的權利不會被侵犯,不應該倉卒作決定,將會在12月20日繼續審議這項法案。

