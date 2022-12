【KTSF 朱慧琪報導】

因應Caltrain火車正在以電動化列車取代柴油列車,Caltrain服務時間將會短暫有改動。

因應Caltrain火車正進行為期兩星期的列車電動化工程,Caltrain火車將會臨時縮減班次,由現在每日104班火車,減至每日68班,並暫停Baby Bullet服務,有限度提供L3及L4的輕軌列車班次,及深夜班次將提早完結,並將在12月19日恢復正常。

想了解更新的列車時間表,可以到Caltrain官網查詢。

Caltrain火車的電動化工程,由2016年開始籌備計劃,工程進行了約6年,正在爭取在2024年提供服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。