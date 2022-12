【KTSF】

南灣Sunnyvale一席市議員以一票之差定勝負。

Santa Clara縣選務署在上週四確認,Sunnyvale市議會選舉中,第3區議員參選人Murali Srinivasan獲得2813票,以一票險勝華裔參選人王俊人(Justin Wang)。

因初步點票結果太接近,選務署以人工點票後得到相同結果,核定Srinivasan以一票差距而當選,形成這極少見的投票結果。

