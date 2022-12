東灣680公路和84公路北行一路段 深夜將關閉到明年4月

【KTSF 朱慧琪報導】

加州運輸部因應公路通宵改善工程,週一起在Alameda和Contra Costa縣來往州際680公路和84公路北行路段,凌晨時段關閉整個路段,工程為期到明年4月。

Alameda和Contra Costa縣來往州際680公路和84公路北行路段,Sunol和San Ramon一段,將進行通宵改善工程,重新鋪設州際680公路整個路段的道路,該路段由週一起晚上10時至凌晨5時時段,會關閉所有車道,工程到2023年4月。

當局建議南灣的駕車人士,可以改用州際880公路、580公路或者238公路。

有關更多的繞路建議,可以到加州運輸部官網查詢,網址是:Dot.ca.gov。

此外,當局宣佈,因應工程需要,計劃在2023年指定的公眾假期,關閉州際680公路72小時,以便修路,日期包括馬丁路德金紀念日假期、總統日、亡兵節及勞工節。

