欣欣教育基金會慶祝成立25周年 至今在中國農村已建360間學校（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

欣欣教育基金會今年成立25周年,至今已經在中國農村興建360間學校,造福超過50萬名學子。

欣欣教育基金會宗旨在幫助中國偏遠貧困農村地區的小學改善教學環境,1997年成立,到今年已經在中國26個省份,興建了360所學校。

2010年之後,從基礎設施改善轉到信息化教學設備,興建閱覽室,提供圖書捐贈,教育培訓,培育有技能及愛心的老師,疫情之前,欣欣的理事義工們每年都會前往中國訪校。

欣欣教育基金會會長楊一青表示:「經常聽到讓我們感動的一個夢想,有些孩子就會說,我長大了我想要做像你們一樣的人,去幫助需要幫助的,有的時候我們離開的時候,這些孩子都非常捨不得,有些孩子還會落淚,就是說楊阿姨,你甚麼時候還會再來,每次聽到這句話的時候,我都會特別難過,因為我知道也許這輩子就是這一次。」

欣欣教育基金會將於12月17日下星期六,在Cupertino Quinlan Center舉辦2022年度感恩會,將報告欣欣25年來的故事,聆聽鄉村娃娃的心聲。

楊一青表示:「總的投入大概是1千2百萬,受益的孩子累計50萬,所以這樣一個成果,對於我們一個以義工為主體的一個公益機構,我是覺得特別為我們所有的參與支持者,我們的義工團隊,我們的捐贈人,為他們點讚和驕傲。」

楊一青說,現階段的欣欣工作重點以學生全面發展為目標,中國的封控政策,已經三年沒去中國,希望明年有機會能夠恢復訪校活動。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。