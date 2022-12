【KTSF 萬若全報導】

一名加州眾議員提案,房東對房客收取保證金必須設置上限。

AB12提案,由代表舊金山(三藩市)的加州眾議員楊馳馬(Matt Haney)提出,禁止房東一貫的做法,就是向租客收取兩至三個月月租的保證金,他認為保證金應該有上限,最好就是一個月。

楊馳馬說,在舊金山有租客搬進月租5千元的公寓,被要求先付1萬5千元的保證金,這麼高的保證金,導致有些租客必須借貸,或是乾脆就不搬進去。

房東業主則說,保證金是幫助他們跟上不斷增加的單位維修成本。

楊馳馬表示,該提案不會阻止房東對造成公寓損壞的租戶處以高於保證金數額的罰款,AB12提案可以消除住房負擔能力方面的巨大障礙。

