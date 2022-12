【KTSF 尹晉豪報導】

根據聖荷西的城市規劃文件,有發展商計劃拆除一個購物商場,並興建有260個可負擔房屋單位的商住兩用項目。

根據The Mercury News的報導,這項發展計劃位於Union Ave 2628和2638號,靠近South Bascom Avenue,計劃拆除現時的Maplewood Plaza,興建一個六層的混合用途項目,當中包括260個房屋單位和2,400平方英尺的地舖,開發總面積為2.3英畝。

在260個單位中,112個是studio開放式單位,68個是兩房單位,80個是三房單位。

根據發展計劃,房屋單位將會是百份百可負擔,項發仍有待市府審批,目前尚不清楚,發展商是否已達成最終協議,從業主手中購買該地皮。

