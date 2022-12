灣區這幾天降雨對緩解蓄水庫旱情有否幫助

【KTSF】

這幾天的降雨,對水庫蓄水量有沒有幫助?是否足夠緩解旱情?

灣區歷經四年的乾旱,南灣Santa Clara Valley水利局官員Matt Keller表示,每一滴雨水都有幫助,不過現在的降雨量,還只能潤濕土地表層,而直到土壤層全部浸溼後,接下來的降雨,就會幫助水庫的蓄水量。

從Santa Clara Valley當地十個水庫可以看到多年乾旱的影響,在這個週末的風暴前,Lexington水庫只有3分之1的蓄水量,還需要再多來幾場風暴才有可能達到蓄水量。

Keller指,最近這幾場風暴大小剛好,雨沒有一次下太多造成淹水,不過希望這些風暴持續直到5月,幫忙水庫蓄洪。

Keller更表示,在呼籲民眾節約用水後,一開始沒有太大成效,不過現在終於看到民眾養成省水習慣付諸行動,10月的用水量減少幅度達16%。

Keller提醒民眾,冬季期間下雨時,記得關掉戶外澆水裝置省水,在室內也繼續省水,一起度過加州的乾旱難關。

