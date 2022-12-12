灣區這幾天降雨對緩解蓄水庫旱情有否幫助

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這幾天的降雨，對水庫蓄水量有沒有幫助？是否足夠緩解旱情？

灣區歷經四年的乾旱，南灣Santa Clara Valley水利局官員Matt Keller表示，每一滴雨水都有幫助，不過現在的降雨量，還只能潤濕土地表層，而直到土壤層全部浸溼後，接下來的降雨，就會幫助水庫的蓄水量。

從Santa Clara Valley當地十個水庫可以看到多年乾旱的影響，在這個週末的風暴前，Lexington水庫只有3分之1的蓄水量，還需要再多來幾場風暴才有可能達到蓄水量。

Keller指，最近這幾場風暴大小剛好，雨沒有一次下太多造成淹水，不過希望這些風暴持續直到5月，幫忙水庫蓄洪。

Keller更表示，在呼籲民眾節約用水後，一開始沒有太大成效，不過現在終於看到民眾養成省水習慣付諸行動，10月的用水量減少幅度達16%。

Keller提醒民眾，冬季期間下雨時，記得關掉戶外澆水裝置省水，在室內也繼續省水，一起度過加州的乾旱難關。

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