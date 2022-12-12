美國通脹似漸趨緩和 但生產價格指數升幅仍較預期高

December 12, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

雖然美國的通脹似乎漸趨緩和，但勞工部公佈的最新數據顯示，反映批發層面通脹概況的生產價格指數就繼續升，升幅高過市場預期。

數據顯示，反映批發層面通脹情況的生產價格指數PPI，11月份按月上升0.3%，高過市場預期，按年就上升7.4%，其中蔬菜的批發價格上升38%，直接推高食品指數上升3.3%，而能源價格就按月下跌4.5%。

這個PPI核心指數，按月上升0.4%，也是高過預期。

雖然這個PPI指數，按月的升幅比預期大，但按年就明顯下跌，顯示年度的通脹可能會連續5個月冷卻。

經濟專家認為，這項PPI數據不大可能影響聯儲局下次的議息決定，市場一般預料，本週可能會加息半厘，令到聯邦短期基金利率加到4.25厘至4.5厘。

現時市場也密切留意星期二，即是聯儲局未有議息結果之前公佈的消費物價指數CPI。

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