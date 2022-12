美國通脹似漸趨緩和 但生產價格指數升幅仍較預期高

【KTSF 張麗月報導】

雖然美國的通脹似乎漸趨緩和,但勞工部公佈的最新數據顯示,反映批發層面通脹概況的生產價格指數就繼續升,升幅高過市場預期。

數據顯示,反映批發層面通脹情況的生產價格指數PPI,11月份按月上升0.3%,高過市場預期,按年就上升7.4%,其中蔬菜的批發價格上升38%,直接推高食品指數上升3.3%,而能源價格就按月下跌4.5%。

這個PPI核心指數,按月上升0.4%,也是高過預期。

雖然這個PPI指數,按月的升幅比預期大,但按年就明顯下跌,顯示年度的通脹可能會連續5個月冷卻。

經濟專家認為,這項PPI數據不大可能影響聯儲局下次的議息決定,市場一般預料,本週可能會加息半厘,令到聯邦短期基金利率加到4.25厘至4.5厘。

現時市場也密切留意星期二,即是聯儲局未有議息結果之前公佈的消費物價指數CPI。

