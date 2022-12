【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)港口週日早上有8架運油車起火,消防局到場後撲熄火警,沒人受傷。

起火地點煙霧彌漫,濃煙在公路上都可見,一條網上片段顯示,事發時有市民在離遠的山上拍攝,看見天上冒出一股黑煙,幾乎籠罩著大半個奧克蘭市中心。

奧克蘭消防局表示,週日早上約8點半接報,14街夾Maritime街一帶有車輛起火,當局派出3架消防車總共12名消防員到場,之後在8點56分將火撲熄,當局正調查起火原因。

