諾貝爾和平獎頒獎三得主異口同聲批普京

諾貝爾和平獎在挪威奧斯陸舉行頒獎儀式,得主白俄羅斯人權領袖比亞利亞茨基以及俄羅斯、烏克蘭人權組織代表齊集在挪威領獎。

被囚禁白俄羅斯人權領袖比亞利亞茨基的妻子、俄羅斯人權組織「紀念碑」的代表、以及烏克蘭「公民自由中心」的代表從挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森手中,接過和平獎獎狀及獎章。

席賴斯-安德森表示:「三位得獎者促進批判權貴的權利,守護公民基本權利,為記錄戰爭罪行、侵犯人權和瀆職濫權作傑出貢獻,他們共同體現出公民社會對和平與民主多重要。」

代替丈夫比亞利亞茨基領獎的娜塔利亞表示,丈夫明白作為人權捍衛者的危險,尤其在俄羅斯入侵烏克蘭的悲慘時刻,警告依賴獨裁國家,有如當今的白俄,正中俄羅斯總統普京下懷。

已被下令解散的「紀念碑」代表說,俄羅斯民間社會今天的慘況正是未解決的過去帶來直接後果,批評普京上台後對烏克蘭等鄰國發動「記憶戰爭」,扭曲國民對反法西斯的概念,合理化侵略烏克蘭。

烏克蘭「公民自由中心」在戰事以來參與調查俄方戰爭罪行,代表說拒絕政治妥協,為和平而戰不意味屈服於侵略者壓逼,而是要保護人民免於殘暴,受攻擊的國家放下武器無法實現和平,強調要為受害人伸張正義。

