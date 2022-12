獵戶座太空船完成任務重返地球 冀2024年展開載人任務

【有線新聞】

美國太空總署的獵戶座太空船,完成模擬載人繞月飛行返回地球,驗證太空船新型隔熱罩能夠抵禦穿過大氣層的高溫,為2024年載人任務打好基礎。

獵戶座太空船展開降落傘,緩緩降落墨西哥對開的太平洋。重返地球是這趟測試任務的關鍵之一,驗證獵戶座的新型隔熱罩,能夠抵禦以近4萬公里時速,進入大氣層時摩擦產生的攝氏2700多度高溫。

獵戶座重返地球這日,正是人類對上一次登月,阿波羅17號任務的50周年。

在上月中由強大火箭「SLS太空發射系統」,搭載升空的獵戶座,今次任務亦正是為人類,相隔半世紀後重返月球鋪路。

這趟花費40億美元的試飛,是美國太空總署載人登月的「阿提密斯計劃」一部分,獵戶座載著三個身穿太空衣、裝有輻射和振動感應器的假人,25日任務期間進入遠距離逆行環月軌道,並飛到地球43萬公里以外。

雖然飛行期間,一度出現通訊故障和電力問題,而降落時面對強風和大浪,獵戶座最終落點亦比預定目標偏南約480公里,不過太空總署仍然認為,火箭和飛船的表現超乎預期。

美國太空總署飛行主管埃米莉納爾遜:「太空船表現極佳,我們可展望阿提密斯計劃第二階段,探討如何再挑戰飛行極限。」

獵戶座順利完成這次試飛後,下趟旅程預計會在2024年,載著4名太空人,展開真正的載人繞月飛行,劍指2025年帶人類重返月球,寫下首名女太空人登月的創舉。

